Гастроэнтеролог объяснил, как соки влияют на здоровье

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в эфире радио Sputnik предупредила, что свежевыжатые соки не всегда полезны для здоровья. Так, на стакан требуется примерно пять яблок, в результате чего получается высококонцентрированный продукт с большой дозой фруктозы и фруктовых кислот. Они могут ударить по поджелудочной железе и повлиять на обмен уровня глюкозы в организме.

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Органические кислоты в соке могут разрушать зубную эмаль и отражаться на состоянии желудочно-кишечного тракта, особенно если есть хронические воспалительные заболевания.

"Также в соках нет клетчатки, поэтому лучше сделать смузи или просто съесть целый фрукт", - посоветовала специалист Бережная.

Собеседница источника порекомендовала выбирать фруктово-овощные соки с мякотью (яблоко с морковью, яблоко с тыквой). Так организм получит меньшее количество углеводов и фруктовых кислот. Кроме того, смягчить прием любого сока можно с помощью белка и клетчатки в рационе.