Розмарин и другие продукты для улучшения памяти для взрослых и детей

Проблемы с памятью могут возникнуть в любом возрасте. Причин для развития нарушений мозговой деятельности множество, но самая распространенная, не считая возрастных изменений — стресс. Эмоциональная нагрузка сильна и у школьников, что требует коррекции рациона для поддержания хорошей работы мозга. Диетолог Елена Романенко подсказала самые полезные продукты, чтобы вы, наконец, перестали терять ключи и не путались в документах.

© Unsplash

Морепродукты

Речь не столько о рыбе, сколько о моллюсках и членистоногих. Вещества, содержащиеся в их мясе, прекрасно влияют на работу мозга.

Елена: «К самым полезным морепродуктам я отношу крабов, раков и кальмаров. В них содержится максимальное количество омеги−3».

Не забывайте радовать себя устричными блюдами, моллюск содержит необходимое количество витамина В12. Если устрицы вы не можете позволить на регулярной основе, дефициты восполнят и простые креветки. В них есть все необходимые элементы — хром, цинк, железо и кальций. Такой состав предохраняет от проблем с кровоснабжением мозга.

Зеленые овощи

Тарелка свежих овощей — ваш маст-хэв на каждый день. Зеленые овощи содержат фолиевую кислоту, лютеин, бета-каротин, эти элементы помогают предотвратить болезнь Альцгеймера. Особенное внимание наш эксперт советует обратить на сельдерей и простой зеленый салат. Старайтесь избегать большого количества соли при приготовлении заправки к овощным блюдам — соль в больших количествах крайне негативно влияет на кровообращение.

Розмарин

Невероятно полезная приправа, особенно если вы постоянно находитесь в эмоциональном напряжении.

Елена: «Я бы назвала розмарин одним из лучших натуральных средств для укрепления сердечно-сосудистой системы».

К слову, розмарин довольно быстро снижает уровень кортизола в крови. Приправу можно употреблять и детям с 6 лет.

Орехи

О пользе орехов знают все, однако далеко не каждый сорт хорошо влияет на работу мозга. Особенное внимание стоит уделить фундуку, кедровым и грецким орехам. Из последних можно сделать вкусный десерт: поломайте орехи на две половинки и добавьте в мед, перемешайте. Такой десерт можно подавать к чаю вместо пирожных.