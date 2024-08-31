Терапевт объяснил, как подготовиться к сезону ОРВИ

Осенний период характеризуется изменением погодных условий: холодный воздух и повышенная влажность создают благоприятную среду для вирусов, подчеркнула в беседе с RT врач-терапевт Марина Тогушова.

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Как отметила эксперт, осенью часто наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями.

«Это связано с тем, что погода становится прохладнее, люди больше времени проводят в помещениях, где вирусы легче распространяются. Наиболее подвержены таким заболеваниям дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. У детей иммунная система ещё развивается, у пожилых она ослабевает с возрастом, а у людей с хроническими заболеваниями и так имеются проблемы с иммунитетом», — объяснила физиотерапевт санатория «Дон».

Осенний период характеризуется изменением погодных условий: холодный воздух и повышенная влажность создают благоприятную среду для вирусов, напомнила собеседница RT.

«Организм также перестраивается на новый температурный режим, что может ослабить защитные функции иммунной системы. Именно поэтому осенью так часто встречаются эпидемии гриппа и ОРВИ. Важно вовремя распознать симптомы и начать лечение, чтобы избежать осложнений. COVID-19, похоже, постепенно становится сезонным заболеванием. В осенний период возможны вспышки заражений, особенно среди тех, кто не прошёл вакцинацию и имеет ослабленный иммунитет», — рассказала врач.

Поэтому, по её мнению, важно соблюдать меры предосторожности — носить маски в общественных местах, мыть руки и избегать скопления людей.

«Также полезно поддерживать иммунитет с помощью витаминов, например, витамина C и D, а также минералов, таких как цинк. Помимо этого, важно провести корректировку образа жизни — ввести регулярную физическую активность и полноценный сон, избегать переохлаждения и стресса, поскольку они могут серьёзно ослабить иммунитет», — предупредила терапевт.

С точки зрения нагрузок оптимальны ходьба или плавание, они помогают поддерживать тело в тонусе и укрепляют иммунную систему, рассказала врач.

«Сон же должен длиться не менее 7—8 часов в сутки — только так можно провести восстановление организма и повысить его устойчивость к инфекциям. Питание ещё один важный аспект подготовки организма к осеннему сезону болезней. Осенью стоит включать в рацион больше овощей и фруктов, богатых витаминами и антиоксидантами», — посоветовала она.

Отмечается, что витамины C и D особенно важны в этот период, так как они способствуют укреплению иммунной системы.

«Не стоит забывать и про продукты, богатые омега-3 жирными кислотами: они помогают организму бороться с воспалениями», — заключила Тогушова.

Ранее заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Александр Коньков посоветовал в беседе с RT следить за прогнозами и температурой воды непосредственно перед купанием.