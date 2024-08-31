Ортопед объяснил плюсы и минусы жесткого матраса для здоровья

Сон на жестком матрасе имеет свои плюсы и минусы, и важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Об этом врач травматолог-ортопед Николай Бацаленко рассказал в интервью «Известиям».

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«Жесткие матрасы рекомендуются младенцам, детям и подросткам для правильного формирования позвоночника, а также людям с избыточным весом и заболеваниями, такими как остеохондроз, сколиоз и артрит, или тем, кто испытывает проблемы с осанкой», – делится врач.

По его словам, у людей с избыточным весом или страдающих от артрита жесткий матрас может снизить давление на суставы. Кроме того, жесткий матрас для них имеет практическое преимущество: он дольше сохраняет свою форму и не деформируется.

Бацаленко также рекомендует использовать жесткие матрасы тем, кто испытывает боли в спине. Они обеспечивают более ровную поверхность, что способствует правильному положению позвоночника во время сна.

Ортопед уточнил, что жесткие матрасы особенно полезны для людей с остеохондрозом, так как помогают поддерживать правильное положение позвоночника и уменьшают нагрузку на межпозвоночные диски. При сколиозе жесткий матрас также может быть полезен для коррекции осанки.

«Если человек спит на спине, жесткий матрас может помочь улучшить осанку благодаря своей поддержке», – отметил Бацаленко.

Он подчеркнул, что у некоторых людей слишком жесткий матрас может вызывать дискомфорт и даже боль в спине или суставах, особенно если у них есть определенные медицинские проблемы.

В качестве примера он привел тех, кто спит на боку. В этом случае жесткий матрас может не обеспечивать достаточную амортизацию, что приводит к давлению на плечи и бедра. Это может вызвать проблемы с кровообращением. Если матрас слишком жесткий, это чревато онемением в конечностях. Особенно важно учитывать это диабетикам: им не рекомендуется спать на жестких матрасах, добавил врач.

«Если вы чувствуете дискомфорт или боль на жестком матрасе, стоит подумать о более мягких вариантах или матрасах с различной жесткостью. При наличии хронических заболеваний рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом по сну для выбора подходящего матраса, который обеспечит оптимальный сон и здоровье», – подытожил Бацаленко.

Ранее в результате нового исследования стало известно, что нехватка сна и его нерегулярность могут привести к серьезным заболеваниям. Эксперты подчеркнули, что частые нарушения сна увеличивают риск возникновения ряда болезней.