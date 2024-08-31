Врач рассказал о полезных свойствах солений

При солении и квашении в овощах сохраняются витамины и минералы, поэтому заготовки полезны и питательны, рассказала в беседе с RT врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.

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По её словам, при солении и квашении в овощах сохраняются витамины и минералы, поэтому заготовки полезны и питательны.

«Так, в растительных продуктах сохраняется большое количество клетчатки, что улучшает перистальтику органов пищеварения. Во время закваски сахар, который содержится в овощах, под воздействием бактерий превращается в молочную кислоту, поэтому квашеные продукты полезны для тех, кому важно контролировать уровень глюкозы в крови. Кроме того, в квашеных овощах содержится большое количество полезных для кишечника бактерий — не меньше, чем, например, в кефире, а засоленные овощи выступают в качестве пребиотиков или пробиотиков», — рассказала врач.

Однако, по её словам, несмотря на пользу домашних заготовок, употреблять их нужно в меру из-за повышенного содержания соли.

«С особым вниманием к употреблению солений стоит относиться пациентам с гипертонией или другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек: регулярное употребление солений может повышать артериальное давление и вызывать отёки», — предупредила собеседница RT.

Она добавила, что маленьким детям до двух лет нежелательно давать такие продукты также из-за большого количества соли.

«Далее таких серьёзных ограничений уже нет, и дети, как правило, могут есть разнообразную пищу, которую ест вся семья, при условии, что соль употребляется в умеренном количестве. Например, ребёнку можно дать 1—2 небольших солёных огурца в течение дня или одну столовую ложку квашеной капусты», — объяснила специалист.

Чтобы снизить количество соли в заготовках, рекомендуется делать их с небольшим сроком хранения — от 7 до 14 дней, посоветовала врач.

«Для таких рецептов может понадобиться, например, всего одна столовая ложка соли на 500 г огурцов. Опасность заготовок заключается в том, что они могут вызывать пищевые отравления. Это происходит, если в банку попадают споры клостридий — бактерий, которые вызывают ботулизм. Клостридии могут оказаться в банке с любым продуктом — это могут быть грибы, овощи, как солёные, так и маринованные», — объяснила Утюмова.

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