Сомнолог посоветовал самостоятельно устанавливать норму сна

Врач-сомнолог Павел Кудинов объяснил, что каждый человек должен сам устанавливать собственную норму сна. Как отметил эксперт, у каждого человека норма сна уникальна и неизменна.

© Unsplash

Поэтому не стоит равняться на чей-то пример, когда кому-то хватает нескольких часов, чтобы выспаться и восстановить силы. Потому что одному человеку может действительно хватить нескольких часов, а другому для этого необходимо большое количество времени.

В среднем норма сна для здорового человека составляет 6-8 часов. Но можно провести эксперимент, чтобы выяснить свою норму сна. Кудинов обратил внимание, что если у человека спросить, сколько нужно времени для полноценного сна, как правило, ответ последует незамедлительно.

В связи с этим можно провести эксперимент: просто засечь время отхода ко сну и пробуждения и посчитать, хватило ли этого количества часов, чтобы выспаться. И на этом основании установить собственную норму — «прислушаться к своему организму».

При этом врач порекомендовал ложиться спать и вставать в одно и то же время. И это будет вписываться в естественный и индивидуальный для каждого человека цикл биохимических процессов — биологических часы.

«У нас есть биологические часы. И это не образное выражение, а цикл биохимических процессов. Если вставать всегда в одно и тоже время (как и надо поступать), то в одно и то же время будет хотеться спать. Длинная ночь и короткий день будут влиять только на вашу работоспособность. На то, как быстро вы проснётесь, насколько будете способны трудиться в течение дня и как быстро устанете вечером», — объяснил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.