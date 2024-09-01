Почему жареные орехи считаются самыми вредными для здоровья

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие орехи вредят здоровью. По словам диетолога, независимо от сорта, самые вредные — жареные орехи.

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В них много вредных веществ, канцерогенов. При термической обработке происходит пережигание масел и витаминов.

Кроме того, орехи противопоказанны при аллергии на этот продукт и проблемах с ЖКТ. И если такие проблемы со здоровьем имеются, стоит в качестве альтернативы обратить внимание на ореховые масла.

«Если есть проблемы с ЖКТ, можно обратить внимание на ореховые масла, например из грецкого или кешью, которые способствуют заживлению», — порекомендовала врач.

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