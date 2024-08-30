Как заснуть после внезапного ночного пробуждения

Просыпаться посреди ночи — довольно распространенное явление, которое может существенно повлиять на качество сна и общее самочувствие. Врач-сомнолог Елена Царева рассказала «Вечерней Москве» о причинах ночных пробуждений и объяснила, как справиться с этой проблемой.

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По ее словам, если человек постоянно просыпается ночью и не может заснуть, то нужно обращаться к врачу, потому что это характерный признак депрессии. Также необходимо проверить уровень витамина D в организме, который может быть причиной такого состояния.

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— Однако в 70 процентах случаев ночные пробуждения связаны с походами в туалет. А потом человек не может заснуть, особенно если включает свет. Мелатонин резко падает в крови после воздействия света, и его становится недостаточно, чтобы поддерживать необходимый уровень сонливости, — рассказала она.

Эксперт отметила, что некоторые люди просыпаются от остановок дыхания во сне, когда повышаются артериальное давление и пульс.

— Организм находится в состоянии, как после пробежки. В таком случае нужно подождать некоторое время, чтобы самочувствие нормализовалось, и снова идти спать, — считает Царева.

По ее мнению, важно разобраться с причинами, из-за которых человек просыпается ночью, и что ему мешает заснуть.

— Если это происходит из-за банальной бессонницы, то с этим состоянием можно справиться даже без лекарств. А если есть сопутствующие состояния, которые приводят к ночным пробуждениям, то необходимо обратиться к специалисту. Лечение таких состояний требует осторожного подхода, и самостоятельно крайне не рекомендуется предпринимать какие-либо действия, — предупредила собеседница «ВМ».

Врачи проведут исследование сна и устранят причину ночных пробуждений и помогут восстановить качественный сон, заключила сомнолог.

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