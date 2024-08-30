Нутрициолог указала на пять главных продуктов для похудения

Давно доказано, что некоторая пища влияет на обмены веществ лучше другой. Нутрициолог Ольга Панова рассказала в беседе с "Доктор 24", что главными продуктами для похудения являются грейпфрут, творог, сельдерей, корица и зеленый чай.

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При этом ни один конкретный продукт не поможет сбросить вес мгновенно, подчеркнула эксперт. В связи с этим она рекомендовала тем, кто хочет похудеть, уделить основное внимание питанию в целом.

Так, нутрициолог отметила, что грейпфрут нередко считают жиросжигающим продуктом, однако это не соответствует действительности. При этом фрукт содержит большое количество витаминов группы В и C, которые нужны организму для здоровья сосудов.

Вместе с тем в цитрусе содержатся полезные фосфор, магний и антиоксиданты. Они помогают защитить нервную систему и способствуют расслаблению организма. На этом фоне человек начинает есть меньше, пояснила эксперт, обратив внимание, что многие люди заедают стресс.

Кроме того, в грейпфруте содержится много клетчатки. Она есть и в пленках, которые обычно выбрасывают. По словам специалиста, в их составе также присутствуют вещества, способные препятствовать усвоению жиров. Так, для запуска процесса похудения необходимо съедать один фрукт в день, подчеркнула Панова.

Вторым полезным при диете продуктом эксперт назвала творог с жирностью 9%. По словам нутрициолога, обезжиренный вариант не принесет столько пользы, потому что не обладает уникальным и сбалансированным молочным жиром, который можно найти только в твороге. При этом, выбирая обезжиренный творог, человек может столкнуться с недостатком жиров, из-за чего организм начнет превращать белки в углеводы, предупредила Панова.

Худеющим людям стоит употреблять творог утром или днем, рекомендовала нутрициолог. Таким образом удастся запустить процессы обмена веществ, пояснила она.

Не менее полезным, по словам эксперта, в процессе похудения станет зеленый чай. Он имеет большое значение для правильного процесса пищеварения.

Врачи советуют ежедневно выпивать 1,5–2 литра жидкости в день, чтобы поддерживать обменные процессы. Тем не менее, важно не забывать, что кофе и черный чай не расцениваются как полноценная жидкость, напомнила врач. В особенности это касается напитков, содержащих молоко или сиропы. По словам Пановой, они скорее относятся к еде.

"Зеленый чай, наоборот, выполняет роль воды, так как проходит через организм, нормализуя процессы пищеварения. Рекомендуется пить 4–6 чашек зеленого чая в день, что поможет наладить процесс похудения", – подчеркнула эксперт.

Также медик посоветовала в процессе снижения веса обратить внимание на сельдерей. Он обладает низким гликемическим индексом, то есть скоростью попадания глюкозы в кровь. Нередко его даже называют продуктом с отрицательной калорийностью, поскольку затраты организма на переработку приема пищи с ним достаточно высоки, что благотворно влияет на похудение.

Вместе с тем нутрициолог посоветовала худеющим употреблять больше корицы. Эта специя ускоряет кровообращение и улучшает пищеварительные процессы, объяснила она. При этом корица обладает антиоксидантными свойствами, резюмировала эксперт.

Ранее диетолог Ирина Мансурова посоветовала людям, которым не удается похудеть, обратить внимание на состояние щитовидной железы, гормональный фон и уровень стресса. Врач отметила, что мешать снижению веса также могут паразиты в кишечнике.