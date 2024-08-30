Диетолог назвал пять продуктов, от которых стоит отказаться пожилым

Красное мясо, алкоголь, сладости, соленое и изделия с трансжирами стоит убрать из рациона в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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Специалист пояснил, что алкоголь ускоряет работу сердца и, если сосуды изменены атеросклерозом, это может привести к инфаркту. Также диетолог порекомендовал пожилым отказаться от соленых продуктов: чем больше человек их употребляет, тем меньше живет, отметил эксперт.

Еще одна опасность заключается в употреблении продуктов с трансжирами – чипсов, снеков и кондитерских изделий. По словам Гинзбурга, эти добавки ускоряют развитие атеросклероза. К таким же последствиям приводят красное мясо и продукты его переработки – колбасы, сосиски и сардельки.

"Если употреблять их несколько раз в день, развитие атеросклероза рискует стать очень бурным. За год произойдут такие изменения в сосудах, что могут быть инфаркты и инсульты", – предупредил диетолог.

Вредный сахар эксперт посоветовал заменить на более полезный, включив в рацион сладкие фрукты и сухофрукты.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какими полезными свойствами обладает творог. По ее словам, в составе продукта есть полезный для иммунной системы белок, а также пре- и пробиотики, лакто- и бифидобактерии, которые улучшают микрофлору кишечника. Кроме того, творог считается прекрасным источником кальция и фосфора, объяснила специалист.