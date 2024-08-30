Шесть причин, почему стоит включить ежевику в свой рацион

Эксперт также раскрыла возможные риски для здоровья после употребления ягоды.

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Ежевика — это вкусная и ароматная ягода, популярная среди приверженцев здорового питания. Она обладает богатым питательным составом и положительно влияет на здоровье. Но следует помнить, что употребление этой ягоды не лишено и некоторых рисков.

Польза ежевики для здоровья

«Ежевика — это сочная ягода с оригинальным вкусом, которую употребляют как в свежем виде, так и для разных блюд. В кулинарии ежевику используют для приготовления варенья, джемов, компотов, морсов, десертов и выпечки».

Спелая ежевика является низкокалорийным десертом — в сладкой ягоде на 100 г приходится всего около 43 калорий. При этом она является источником большого количества витаминов и микроэлементов, таких как витамины А, С, Е, К, группы В, а также минералов, органических кислот.

Так, в 100 г ежевики содержится 25% суточной нормы витамина С, 19% суточной нормы витамина К и 31% суточной нормы марганца. В составе ягоды имеются полифенолы — вещества, являющиеся антиоксидантами.

Благодаря своему составу ежевика обладает рядом полезных свойств:

Укрепляет иммунную систему. Ежевика богата витамином C и другими антиоксидантами, которые активно участвуют в поддержании иммунной системы. Витамин C способствует выработке белых кровяных клеток, которые играют ключевую роль в борьбе с инфекциями. Кроме того, антиоксиданты, содержащиеся в ежевике, помогают защитить клетки иммунной системы от повреждения свободными радикалами. Помогает снизить температуру при простудных заболеваниях. Ежевика обладает потогонным эффектом (вызывает усиленное выделение пота), что способствует снижению температуры тела при простудных заболеваниях. Благодаря своим противовоспалительным свойствам ягода также помогает облегчить симптомы простуды, такие как головная боль и боль в горле. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Ежевика является хорошим источником клетчатки, которая способствует нормализации работы кишечника, предотвращая запоры и улучшая пищеварение. Клетчатка помогает поддерживать здоровый баланс микрофлоры и способствует лучшему усвоению питательных веществ. Способствует снижению уровня холестерина в крови. Фенольные соединения, содержащиеся в ежевике, могут способствовать снижению уровня «плохого» холестерина в крови. Это уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и инфаркт миокарда. Оказывает противовоспалительное действие. Антиоксиданты и другие активные вещества в составе ежевики обладают выраженными противовоспалительными свойствами. Эти вещества помогают снизить уровень воспаление в организме, что может оказать пользу при лечении различных воспалительных состояний и заболеваний, например, артрита или астмы. Благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей. Богатый состав витаминов и минералов, а также антиоксидантов помогает поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей. Они помогают предотвратить преждевременное старение кожи и уменьшают видимость морщин. Кроме того, полезные элементы ежевики способствуют укреплению волос и ногтей, делая их более крепкими и блестящими.

Вред от ежевики

Несмотря на всю пользу, употреблять ягоды ежевики нужно в умеренных количествах, говорит Мария Комбарова.

В составе ягоды есть плохо усвояемый углевод (сахар) — сорбитол. При употреблении более 160 г ягод есть высокий риск развития диареи и газообразования. Также в умеренных количествах стоит употреблять эти ягоды пациентам с нарушением обмена глюкозы.

Следует помнить, что большие порции ежевики могут вызвать аллергическую реакцию. Она может проявляться в виде кожных высыпаний, зуда или отёка.

При появлении таких симтомов нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Ягода содержит органические кислоты, которые могут негативно сказываться на эмали зубов при частом употреблении. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития кариеса.

Людям с язвенной болезнью желудка или поджелудочной железы следует быть осторожными при употреблении этой ягоды. Дело в том, что кислотность ежевики может усугубить симптомы и привести к обострению состояния.

Перед добавлением ежевики в рацион таким пациентам рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по потреблению ежевики

При выборе ежевики предпочтение следует отдавать свежим ягодам, поскольку они содержат больше питательных веществ. Замороженная ежевика также сохраняет свои полезные свойства, но может терять часть витаминов и антиоксидантов в процессе замораживания и размораживания.

Важно отметить, что полезные свойства ежевики сохраняются только при правильном хранении и обработке ягод.

Правила хранения и приготовления ежевики

Свежую ежевику необходимо хранить в холодильнике в течение нескольких дней после покупки. Перед употреблением ягоды необходимо тщательно промыть.

Замороженные ягоды могут храниться до года.

Ежевику можно добавлять в смузи, выпечку, каши или употреблять отдельно в качестве вкусного и полезного перекуса.