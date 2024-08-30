Доказано, что ягода каму-каму помогает при ожирении печени

Экстракт каму-каму уменьшает количество жира в печени при неалкогольной жировой болезни печени — соответствующее исследование опубликовано в Cell Reports Medicine.

© Super.ru

Группа ученых из университета Лаваля провела 12-недельный эксперимент с участием 30 добровольцев. Часть из них принимала экстракт каму-каму, а часть — плацебо. До и после состояние печени зафиксировали с помощью магнитно-резонансной терапии.

Выяснилось, что экстракт редкой ягоды привел к снижению уровня липидов в печени на 7,43%. У тех, кто принимал плацебо, ученые, напротив, отметили увеличение содержания жира в печени на 8,42%. «Это значительная разница в 15,85%», — объяснил Андре Маретт, руководитель исследования, научный сотрудник Квебекского университета Лаваля. Хотя экзотическую ягоду не встретить на полке в супермаркете, добавки с ней не так уж редки — кама-кама считается суперфудом.

Эксперты предполагают, что усилить эффект поможет сочетание с клюквой, но соответствующий эксперимент только предстоит провести. Ранее ученые назвали точный возраст, в котором организм резко стареет.