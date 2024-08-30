Травматолог развеял миф о пользе хождения по лестнице

Врач – травматолог-ортопед Дмитрий Ефремов опроверг предположение, что ходить по лестнице полезнее для здоровья, чем ездить на лифте. По словам специалиста, это не всегда так.

В Сети можно найти немало рекомендаций, в которых людям, которые хотят следить за своим здоровьем, рекомендуют отказаться от лифта и пользоваться лестницами. Однако все не так однозначно.

В Москве прошел форум для ведущих СМИ России "В фокусе – здоровье", организованный компанией "Гедеон Рихтер". На нем выступили ведущие врачи и специалисты по ЗОЖ, которые развеяли многие мифы, существующие вокруг темы здоровья.

Так, врач-травматолог-ортопед ГБУЗ "Городская поликлиника № 195 Департамента здравоохранения города Москвы" Дмитрий Ефремов опроверг предположение о безусловной пользе хождения по лестнице. Как отметил специалист, подниматься по лестнице действительно полезно, однако этого не стоит делать во время обострения заболеваний спины и ног. А вот заменить спуск по лестнице лифтом лучше даже тогда, когда ничего не беспокоит.

– Когда мы спускаемся вниз, задние отделы коленного сустава резко перегружаются. А сзади находятся мениски, которые можно повредить. Кроме того, когда мы спускаемся вниз, есть сильная ударная нагрузка, что оказывает негативное влияние на поясничный отдел позвоночника. А если девушка идет вниз по лестнице на каблуках, нагрузка еще усиливается, – пояснил Дмитрий Ефремов.

При этом при подъеме вверх, как отметил врач, такого эффекта нет. Напротив, это хорошая тренировка мышц и кардионагрузка.

Ранее Дмитрий Ефремов рассказал, почему самокаты являются самым вредным видом уличного транспорта для детей.