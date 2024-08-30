Как убрать 2,5 см в талии за месяц

Может показаться, что интенсивная программа упражнений, направленная на пресс, — это лучший способ уменьшить размер брюк. Но это не совсем так.

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На самом деле уменьшение талии подразумевает комплексный подход, то есть снижение веса по всему телу. Это возможно и за месяц. При этом, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, для сохранения долгосрочных результатов нужно худеть на 0,45−0,9 кг в неделю.

В целом потеря веса происходит, когда организм потребляет больше калорий, чем получает. Этот процесс поддерживают регулярные физические упражнения.

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Для ускорения похудения диетолог рекомендует сочетать упражнения с умеренным сокращением калорий.

Также нужно понимать, что потеря веса происходит не в одной области, а во всём теле. Поэтому вам потребуется терпение, чтобы увидеть результаты в области талии.

Начните с сокращения 250 калорий в день в течение трех-четырех дней, затем сократите еще на 250 калорий, чтобы достичь общего ежедневного дефицита в 500 калорий. Благодаря этому вы в неделю сможете похудеть на 0,45 кг.

Избегайте сокращения калорий из источников белка, поскольку постное мясо, бобовые и цельные формы сои помогают поддерживать мышечную массу при дефиците калорий. Ориентируйтесь на следующее практическое правило. ½ вашей тарелки должна быть заполнена овощами, ¼ белком и ¼ крахмалом.

Что касается физической активности, то старайтесь уделять не менее 150 минут в неделю упражнениям умеренной интенсивности. Постепенно увеличивайте нагрузку, включая более интенсивные тренировки по мере прогресса. Если вы новичок, то вам подойдёт ходьба на улице трижды в неделю в течение 50 минут. При плохой погоде сходите в спортзал, чтобы позаниматься на эллиптическом тренажёре или велотренажёре.

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