Диетолог назвала привычку, с которой нужно начинать худеть

Потеря веса может быть сложной задачей. Однако всего одно правило позволит вам точно избавиться от лишних килограммов. Оно заключается в том, чтобы есть до того, как проголодаетесь.

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Для успешного похудения важно научиться есть до того, как вы проголодаетесь. Связано это с тем, что, когда вы сильно голодны, вы можете легко потянуться за вкусной пищей и в итоге съесть её слишком много. Исследования также показывают, что пропуск завтрака повышает риск появления избыточного веса или ожирения.

Ешьте часто в течение дня. Научно доказано, что это помогает в снижении веса. В ходе одного исследования выяснилось, что установление и соблюдение определённого времени для завтрака, обеда и ужина может повысить шансы на похудение. Кроме того, было обнаружено, что потере веса может способствовать употребление одинакового количества калорий за каждый приём пищи. Если такое вам не подходит, то попробуйте есть каждые три-четыре часа. Это может быть как перекус, так и полноценный прём пищи.

Отдавайте предпочтение белку. Он поможет вам в потере веса. Белок даёт чувство сытости, что позволяет контролировать голод. Обязательно ешьте его при каждом приёме пищи или перекусе.

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Питайтесь сбалансированно. Согласно научным исследованиям, самый важный аспект похудения — это выбор сбалансированного, здорового плана питания, который соответствует вашим предпочтениям в еде. Готовьте блюда, в которых будут содержаться цельные углеводы и постные белки с небольшим количеством полезных жиров.

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