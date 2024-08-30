Какие виды физических упражнений подходят для людей с диабетом

Регулярные занятия спортом помогают контролировать уровень сахара в крови, а это особенно важно при сахарном диабете. Эксперты перечислили лучшие виды деятельности при этом заболевании.

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Ходьба. Известно, что люди, которые после еды ходят хотя бы 10−15 минут, имеют значительные улучшения уровня сахара в крови.

Плавание. Полезны могут быть даже занятия аквааэробикой или бег трусцой в воде. В этом случае сахар вытягивается из кровотока и направляется в работающие мышцы.

Силовые тренировки. Они повышают чувствительность к инсулину, улучшают контроль уровня глюкозы в крови. Для этого вам необязательно ходить в спортзал. Вы можете и дома выполнять отжимания (или модифицированные отжимания на коленях), выпады, приседания, подъёмы на носки с собственным весом и многое другое.

Приседания. Эти упражнения активируют большие группы мышц в ногах, которые действуют как поглотители углеводов.

Перерыв при длительном сидении. Исследования показывают, что это может привести к существенному улучшению контроля сахара в крови.

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Пилатес. Он задействует множество мышц, поэтому отлично подходит для перемещения сахара из крови во все работающие мышцы.

Ходьба с выпадами. Благодаря этому упражнению вы снизите уровень глюкозы в крови. Оно поможет вам быстро нарастить силу и мышечную массу, ускоряя обмен веществ.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT). При интенсивных подходах мышцы будут выводить сахар из крови ещё быстрее. Особенно полезны такие тренировки для людей с диабетом 2-го типа. Однако они требует более длительного отдыха, поэтому ими нельзя заниматься каждый день.

Танцы. Это отличный способ переместить сахар из крови в работающие мышцы рук и ног.

Жим лёжа или жим от груди. Вместо них вы можете выполнять простые отжимания, отжимания от стены или на коленях.

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