Пришла утолить жажду: не боящаяся людей лисичка радует отдыхающих на пляже в Балтийске (фото, видео)

Отдыхающие сфотографировали в Балтийске лисицу, которая пьёт воду из крана на пляже и игриво себя ведёт. Местные жители рассказали «Клопс», что животное совсем не боится людей и уже не раз попадалась им на глаза.

Лисица вышла к людям в среду, 28 августа, возле деревянного настила у колонки с водой. Она попила, а завидев калининградку Марину В., начала прыгать и резвиться, как кошка или щенок, явно желая поиграть. Однако девушка решила близко к зверю не подходить, опасаясь, что тот может быть заражён бешенством.

«Увидела её на центральном пляже, часов в 9 или 10 утра. Проходящих людей лиса особо не боялась», — рассказывает Марина В.

В тот же день эту же самую лисицу увидела и другая отдыхающая, Марина Красулина. Местные рассказывают, что рыжую красавицу стали замечать всё чаще. По всей вероятности, лиса приходит утолить жажду, а, может быть, кто-то её и подкармливает.

В собачьем приюте «Тимвилль» в Полесском районе каждый день наблюдают семью лисиц.