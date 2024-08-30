Верховая езда оказалась полезной для здоровья

Такой спорт улучшает координацию движений и способствует развитию баланса. На занятиях всадник прорабатывает мышцы, «о которых раньше не знал», подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» основатель КСПХ «ЮНА» Наталья Шаповалова.

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«Это работа с балансом собственного тела. Допустим, когда держат равновесие на вот этих досочках [сапы — прим. ГМ]. Я бы сравнила верховую езду с этим. Потому что человек, который ездит верхом, его баланс отделён от баланса лошади. То есть он не держится за повод. Точка опоры — его собственное тело. И в этом смысле работает координация очень хорошо, стабилизация. Те мышцы, о которых раньше не знали, это всё прорабатывается при верховой езде».

Для первой тренировки новичкам следует выбирать менее темпераментных лошадей — кобылу или мерина, добавила специалист.

«Мы можем сказать, что новичку и любителю намного проще выстроить взаимоотношения с кобылой или с мерином, потому что жеребцы, у них намного больше энергии. Новичку-любителю намного легче управиться именно вот с этими двумя видами лошадей, потому что на жеребцов нужно намного больше сил. У них много энергии, и эту энергию надо прикладывать в правильное русло».

Ранее врач предупредил о риске «отключения ягодиц» из-за сидячего образа жизни. Недостаток движения опасен. Из-за гиподинамии мышцы атрофируются. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кинезиолог Пётр Морозов.