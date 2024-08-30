Медики назвали два самых опасных продукта на столе

Соответствующие опыты были проведены исследователями из Университета Колорадо на мышах. Причина оказалась в нарушении микробиома кишечника и снижении количества полезных бактерий в нем.

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Мы привыкли думать, что еда – это источник энергии и удовольствия. Но что, если некоторые продукты на нашем столе несут скрытую угрозу для здоровья? Врачи бьют тревогу: два продукта, которые мы часто употребляем, могут значительно повысить риск развития серьезных заболеваний.

Речь идет об ультраобработанных продуктах и супах быстрого приготовления. Оба они, как утверждают специалисты Американской медицинской ассоциации, являются главными виновниками растущей статистики по сердечно-сосудистым заболеваниям и деменции.

Ультраобработанные продукты – это настоящая ловушка для нашего организма. Они содержат избыточное количество соли, сахара, искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов, которых нет в натуральных продуктах.

Какие продукты относятся к ультраобработанным?

Газированные напитки: сладкие и кислые, насыщенные сахаром и искусственными ароматизаторами.

Фаст-фуд: гамбургеры, картошка фри, курица в кляре, пицца – жирная, богатая натрием и калориями еда.

Полуфабрикаты: пельмени, вареники, сосиски, котлеты в панировке – продукты с минимальным содержанием натуральных ингредиентов и высоким содержанием искусственных добавок.

Кондитерские изделия: конфеты, печенье, торты, шоколадные батончики – сладкие лакомства, перегруженные сахаром и трансжирами.

Супы быстрого приготовления - еще один коварный враг. Их привлекательность – скорость приготовления, но на этом их плюсы заканчиваются.

Они практически не содержат полезных волокон, необходимых для нормальной работы пищеварительной системы. Соль в составе супов повышает артериальное давление и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В составе супов быстрого приготовления часто присутствуют вредные трансжиры, повышающие уровень холестерина в крови.

Ранее эксперты Роспотребнадзора составили список из семи продуктов, которые якобы полезны для здоровья. Мюсли также содержат много сахара и много жира в виде растительных масел. Пятыми в списке псевдополезных продуктов стоят каши быстрого приготовления. На седьмом месте продукты без глютена, которые бедны белком, но насыщены углеводами.