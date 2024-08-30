Нутрициолог поделилась, как укрепить иммунитет перед осенью

Для того, что осенне-зимний период прошел без вирусных заболеваний, иммунитет нужно готовить заранее. По словам нутрициолога Анастасии Хориной, главное здесь – позаботиться о восполнении дефицита витаминов.

© runews24.ru

Лето закончилось, а это значит, что с приходом осени возрастет число больных острыми респираторными заболеваниями. Чтобы грипп и ОРВИ прошли стороной, нутрициолог Анастасия Хорина советует позаботиться об иммунитете заранее.

В первую очередь эксперт рекомендует обратить внимание на состояние кишечника.

«Нужно осознать, что крепкий иммунитет тесно связан с состоянием кишечника», - объяснила она в разговоре с «Мое! Оnline Воронеж».

По словам Хориной, кишечник отвечает за выработку антител и лимфоидны клеток, которые помогают организму эффективно противостоять вирусным заболеваниям и переносить их легче.

Поэтому стоит задуматься о правильном питании, вместо приема БАДов, считает нутрициолог. Например, улучшающим работу кишечника продуктом является квашеная капуста. Помимо прочего она богата витамином С, что помогает укрепить иммунитет.

Кисломолочные продукты тоже должны присутствовать в рационе, так как обогащены различными микро— и макроэлементами.

Поступление нужного количества белка и насыщенных жиров, например, жирной морской рыбы, позволит обеспечить организм витаминами D, A и цинком.

Зато от сахара лучше оказаться, подчеркивает. Хорина напомнила, что именно сахар – причина размножения патогенных микроорганизмов, вирусов и бактерий.

Поэтому чем меньше сахара, тем меньше питательной среды для вредных микроорганизмов. Сахар эксперт советует заменить медом. Но при этом лучше есть его отдельно, нежели добавлять в чай с лимоном, говорит Хорина. Известно, что при высоких температурах этот продукт теряет свои свойства.

Заменить аптечные витамины поможет витаминная вода, приготовленная из 100 г лимона, 10 г имбиря и 1 л воды.

Данный материал носит ознакомительный характер. Перед применением рекомендаций обратитесь за консультацией к специалистам.