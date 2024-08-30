От массажа ушей до выбора цвета одежды: шесть советов для энергии

Недостаток энергии можно восполнить необычными способами. Эксперты рассказали об удивительных методах, которые помогут бороться с усталостью.

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Помассируйте уши. Здесь много точек, которые усиливают кровоток и дарят заряд бодрости. Большим и указательным пальцами аккуратно помассируйте края каждого уха.

Зажгите свечу с корицей. Такой аромат придаёт человеку больше мотивации и энергии. Также можно использовать эфирное масло мяты.

Никакого кофе до 10:30. Исследования утверждают, что уровень кортизола, также известного как гормон стресса, самый высокий между 8 и 9 часами утра. Поэтому кофе после 10:30 даст вам по-настоящему хороший заряд бодрости.

Носите красное. Учёные утверждают, что красный цвет улучшает реакции организма и поднимает уровень энергии, хоть и кратковременно.

Посмотрите юмористическое шоу. Когда участникам американского исследования показывали 12-минутные комедийные ролики, они сообщали, что чувствовали себя менее напряжёнными и более энергичными.

Используйте нерабочую руку. Например, почистите зубы не правой, а левой рукой, если вы правша. Такое действие обманом заставит мозг вырабатывать дофамин — гормон счастья. Это заставит ваше тело взбодриться.