Изжога возникает внезапно и сопровождается неприятным чувством жжения в районе груди. По словам гастроэнтеролога Ирины Бережной, причина возникновения изжоги – заброс желудочной кислоты в пищевод. Часто изжога появляется при положении лежа, после еды или ночью.

В разговоре с «Радио 1» Бережная назвала основные причины возникновения дискомфорта.

Врач напомнила, что между пищеводом и желудком нет мышечного кольца, которое бы закрывало пищевод и препятствовало забросу кислоты. Поэтому, когда человек принимает горизонтальное положение, кислота может беспрепятственно попасть в пищевод.

Еще одна причина возникновения изжоги – разная кислотность в пищеводе и желудке. Если в последнем оно кислое, то в пищеводе – щелочное. При контакте двух кислот происходит эффект «гашения соды лимоном». Образуется газ, что приводит к ожогу, раздражению, боли и резкому спазму.

При регулярной изжоге слизистая пищевода воспаляется, что грозит серьезными последствиями, предупредила врач.

Что касается причин возникновения изжоги, основная из них - это переедание. Особенно, если человек плотно пообедал и сразу решил прилечь.

Также изжогу провоцируют молочные продукты.

Молочный белок непростой и вызывает аллергию, объяснила Бережная. В результате возникает вздутие, бурление, боль, изжога.

«Спиртное, водка с шашлыком на уксусе и зеленым перцем. Это очень жесткое сочетание, которое может вызывать серьезные заболевания, панкреатит и изжогу», — объяснила эксперт, добавив, что стресс также способен стать причиной изжоги.

Ранее были названы продукты, избавляющие от изжоги. Пищевой соды среди них не оказалось.

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