Это благоприятно сказывается на работе лимфатической системы. Полезны также массажи, походы в баню, силовые тренировки. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила кандидат медицинских наук Диана Генварская.

«Массажи, бани, силовые, динамические упражнения, особенно водные, контрастные процедуры, они позволяют лимфоидной ткани бурлить. Начните по 100 прыжков со скакалкой с утра, и вы увидите, что через день-два у вас не будет отёков. У вас спадёт межклеточная жидкость, она начнёт выделяться больше, выходить через выводные системы — почки, кожу, дыхание, кишечник, слизистые оболочки. Как только вы начнёте прыгать, то заметите, что все эти выводные системы вместе с кишечником начнут гораздо активнее работать».

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