Проверьте себя: как правильно употреблять киви

Если вы разрезаете киви на две половинки, а затем черпаете мякоть ложкой, оставляя кожуру, то вы употребляете фрукт неправильно. Так считает врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб.

© Чемпионат.com

По его словам, киви нужно есть целиком, вместе с кожурой.

Если вы едите киви с кожурой, вы фактически получаете на 50% больше клетчатки и немного больше витаминов и питательных веществ.

Следует выбирать спелые фрукты, достаточно мягкие, с красивой кожурой. Прежде чем есть киви, его следует тщательно помыть под проточной водой. Нарезать фрукт лучше пластинами — его так лучше есть с кожурой.