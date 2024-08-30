Кому стоит отказаться от семечек

Семечки — очень калорийный продукт, который по энергетической ценности сопоставим со свиной отбивной, предупредил диетолог-консультант Алексей Кабанов. В беседе с РИА Новости он предостерег некоторых россиян от злоупотребления этим продуктом

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По словам Кабанова, семечки — это очень калорийный продукт. Диетолог объяснил, что в них содержится примерно столько же калорий, сколько в сливочном и растительном масле, и больше, чем в свинине. По этой причине он призвал людей с лишним весом отказаться от семечек.

Специалист добавил, что свежие семечки намного полезнее жареных. По словам диетолога, продукт, не прошедший термическую обработку, содержит важные для здоровья ненасыщенные жиры.

Ранее Кабанов сравнил полезные свойства морса и кваса и на основании этого назвал самый полезный освежающий летний напиток. По его мнению, выбирать лучше морс без добавленного сахара.