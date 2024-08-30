У диетологов, нутрициологов и прочих врачей, очень часто возникают споры о вреде некоторых продуктов. Что же действительно исключить из своего рациона, в беседе с сайтом «Страсти» рассказала ведущий эксперт Maxxclinic Ольга Середина.

«К вредным продуктам относятся быстрые углеводы. Это вещества, как сахароза и фруктоза. Они цепляются на концевые молекулы коллагена, тем самым уменьшая его прочность, создавая его пространственную неправильную конфигурацию. Соответственно, дальнейшая сборка обновления коллагена нарушается. Это проявляется в мимически активных зонах, в местах, где есть дефицит подкожно-жировой клетчатки, ранних мимических и статических заломов. Уменьшением эластичности тургора кожи», – поделилась эксперт.

В том числе простые сахара являются прекрасной питательной средой для развития бактериальной микрофлоры, как на слизистых, так и на поверхности кожи. Особенно на лице, спине, декольте, где есть большое количество сально-потовых желёз. Поэтому провокация высыпаний при злоупотреблении и не рациональном приёме сладких продуктов, такие как выпечка, фреши, конфеты, шоколад, может провоцировать и обострение акне, и ухудшение ранозаживляющих свойств кожи. Среди отрицательных продуктов, которые могут также влиять и на микробиом кишечника относятся именно газированные напитки. Помимо содержания в них большого количества сахаров, газированные напитки нарушают перестальтику и качество микробиома кишечника, что отрицательно будет сказываться на внешнем виде кожи.

К отрицательным продуктам, безусловно, относится рафинированное масло. Использование этих масел для жарки отрицательно влияет на полезные свойства продуктов, тем самым организм не получает достаточное количество аминокислот, Белков, углеводов, Жиров, а получает количество вредных Жиров, канцерогенов, которые также являются провокатором, в том числе образования холестериновых бляшек. Накопление избытка холестерина ведёт к усилению сальности кожи.

«Хотя холестерин полезен в целом как источник андрогенов, но переизбыток приводит к дебюту акне и выпадению волос в любом возрасте. Поэтому такие продукты мы исключаем из рациона пациента, если у него есть предрасположенность к таким дерматологическим проявлениям», -

В том числе при нерациональном употреблении таких продуктов у пациента часто наблюдаются длительные, хронические незаживающие повреждения, кожа становится чувствительной, склонной к воспалению и длительному заживлению даже на фоне косметологических уходовых процедур - усиливается личность отёчность, удлиняется реабилитационный период на фоне травматичных процедур (инъекции, лазеры, эпиляция).

Даже утренние отёки, которые мы воспринимаем как временное явление, могут перерасти в постоянно существующий дискомфорт на лице, выдавая за неприятный внешний вид со стороны окружающих.

«Среди отрицательных продуктов для кожи, особенно для людей, у которых есть склонность к высыпаниям, к акне, сезонному обострению хронических дерматозов, стоит отметить и употребление кисломолочных продуктов в ежедневном рационе по несколько раз в день. Кисломолочные продукты способствуют вымыванию кальция из организма, меньшей усвояемости таких элементов, как магний, который, наоборот, ускоряет регенерацию кожи», -

Такие продукты усиливают выработку кожного сала, которое является питательной средой для бактериальной микрофлоры на поверхности кожи.

Ранее косметолог Середина рассказала, что делать, если кожа ухудшилась после солнца.