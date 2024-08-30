Гастроэнтеролог рассказала о важности омега-3 кислот для организма

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Богомолова рассказала о важности группы ненасыщенных жирных кислот омега-3 для организма.

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«Существуют разные виды омега-3 кислот, три из которых являются наиболее важными для здоровья. Это ALA — альфа-липоевая, DHA — докозагексаеновая и EPA — эйкозапентаеновая», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, эти вещества организм человека не вырабатывает в нужном количестве и компенсирует их из пищи.

Рацион, в котором присутствуют продукты с омега-3, помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуют артериальное давление, уменьшают образование тромбов, снижают риск развития аритмии, обладают противовоспалительным эффектом, добавила гастроэнтеролог.

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