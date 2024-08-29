Врач объяснил, почему мужчинам нельзя спать в трусах

Доктор Брайан Стейкснер из Института мужского здоровья Великобритании объяснил, почему мужчинам спать в трусах вредно для здоровья.

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По его словам, это снижает шансы на зачатие, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на британское издание The Sun

Когда мужчина спит в трусах, пояснил специалист, это повышает температуру в нижнем отделе тела и плохо влияет на качество спермы.

«Ваши нижние отделы должны иметь правильную температуру, чтобы оптимизировать выработку спермы, – подчеркнул Стейкснер. – Кроме того, большее количество бактерий повышает вероятность инфицирования любой потертой или раздраженной кожи».

В этой связи британский он считает, что лучшим решением здесь является станет сон голышом.

«Это гораздо полезнее для мужской фертильности и позволяет коже дышать», – резюмировал британский доктор.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», американские учёные в ходе специального исследования выяснили, что занятие сексом продлевает жизнь женщинам.