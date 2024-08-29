Не гречкой единой: какие каши полезны для здоровья?

Значимую роль в питании человека играют различные крупы. Эксперты определяют их как медленные углеводы, которые хорошо насыщают организм, но при этом не слишком калорийны. Помимо хорошо известных и употребляемых практически ежедневно круп, существуют и другие, в составе которых тоже много витаминов и минералов. Какие крупы наиболее полезны для организма человека, сообщает Общественная Служба Новостей.

© Mir24.TV

К таким кашам относят, например, полбу. Это особый, грубый вид пшеницы, которая богата растительным белком, ненасыщенными жирными кислотами, клетчаткой, железом и витаминами группы B.

Кроме того, нельзя не упомянуть гречневую крупу. Она не способна спровоцировать аллергическую реакцию, не содержит глютен и проста в приготовлении. Гречневая крупа считается экологически чистым продуктом – на полях при ее выращивании не распыляются химикаты, так как она не подвержена атаке сорняков.

Ячка состоит из нешлифованных частиц размолотого ячменного ядра. Диетологи рекомендуют данную крупу к употреблению при лишнем весе. Она также отличается высоким содержанием фосфора. По вкусу она похожа на перловку.

Булгур, напоминающий смесь риса и кускуса, богат витаминами группы В, К, Е, бета-каротином и микроэлементами. Он приготовлен из сушеной дробленой пшеницы преимущественно твердых сортов.

Овсянка без сомнения полезна. Это однако не касается каш быстрого приготовления – в них много сахара и консервантов. Крупа из неочищенных зерен овса – самая полезная. Она готовится дольше, но в ней больше всего клетчатки и витаминов.

В каше киноа содержится очень много белка, за что ее и полюбили вегетарианцы. Она содержит кальций, железо и фосфор, а также около 20 типов аминокислот.

Семена амаранта используют в качестве крупы, из которой готовят муку, крахмал, отруби и масло. Они обогащены белком, лизином и другими аминокислотами. Кроме того, содержащийся в амаранте сквален оздоравливает кожу.

Ранее врач-педиатр рассказала, кому нельзя злоупотреблять гречкой. Хотя крупа и способствует размножению полезных микроорганизмов и выработке панкреатического сока поджелудочной железой, она также может спровоцировать спазм, повышенное газообразование и вздутие.