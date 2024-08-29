Ученые выяснили, что употребление двух картофелин в день может продлить жизнь

Картофель считается не самым полезным продуктом, но норвежские учёные опровергли это суждение. Они обнаружили, что употребление двух картофелин в день может снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и общий риск смерти. Исследование опубликовано в Journal of Nutrition.

Авторы наблюдали за состоянием более 77 тыс. норвежцев на протяжении 40 лет. У участников, которые ежедневно ели как минимум две картофелины, был на 12% ниже уровень смертности в течение последующих четырёх десятилетий, а также меньший риск заболеваний сердца.

Учёные подчёркивают, что важен не только вид картофеля, но и способ его приготовления: варёный картофель содержит меньше жира и соли, что делает его более питательным по сравнению с жареным продуктом или пюре.

Эксперты добавили, что исследование учитывало множество факторов, включая возраст, пол, уровень физической активности и предпочтения в пище. Эффект от употребления картофеля проявлялся как у мужчин, так и у женщин.