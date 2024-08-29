Врач рассказал о диете долгожителей Кавказа

Диета долгожителей Кавказа, которые являются рекордсменами по этому показателю, основывается на употреблении фруктов и овощей, а также кисломолочных продуктов. Об этом Life в День долголетия рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

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По ее словам, к последним относятся йогурты, кефир, айран и другие. Помимо этого, такое питание подразумевает употребление орехов, семян, мяса (акцент на баранину) и цельнозерновых продуктов (пшеница, кукуруза, ячмень и гречиха). Эти продукты обладают противовоспалительными компонентами, помогают поддерживать уровень сахара в крови и замедлить процессы старения.

«Диета долгожителей Кавказа демонстрирует сбалансированное потребление питательных веществ, с акцентом на натуральные и минимально обработанные продукты. Важно отметить, что сочетание здорового питания, активного образа жизни и социальной активности играет ключевую роль в поддержании здоровья и долголетия», — заключила Мухина.

Диетолог-эпидемиолог Чжаоли Дай-Келлер из Сиднейского университета и психиатр Перминдер Сачдев из Университета Нового Южного Уэльса до этого говорили, что повысить шансы на долгую жизнь и здоровое старение помогают сбалансированная диета с низким содержанием соли, прием меньшего количества лекарств, качественный сон и проживание в комфортном озелененном районе.