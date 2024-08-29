Эндокринолог рассказал о пользе орехов

Орехи обладают высокой питательной ценностью, однако их употребление должно быть умеренным. Об этом рассказала эксперт Роскачества, диетолог и эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

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— В орехах содержатся микро- и макроэлементы, витамины группы B, а также витамин PP и витамин C. Однако важно понимать, в каком количестве их следует употреблять. Например, ресвератрол также присутствует в орехах, но для того чтобы проявились его антиоксидантные свойства, требуется определенное количество, — пояснила она в интервью «Pravda.Ru».

Сюракшина также выделила наиболее полезные виды орехов. К примеру, кедровые являются настоящим источником витаминов, но их следует есть в ограниченных количествах из-за высокой калорийности и нагрузки на печень.

— Рекомендуемая порция составляет около 100–200 граммов для обычного человека. Превышение этой нормы может создать нагрузку на желудочно-кишечный тракт и печень. Важно соблюдать умеренность, так как чрезмерное потребление орехов может привести к проблемам с пищеварением, — добавила врач.

Детям же можно начинать давать орехи с трехлетнего возраста, добавила эксперт.

Также врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что жареные орехи считаются наименее полезными для здоровья из-за содержания опасных веществ.