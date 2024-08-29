Названы неочевидные методы сохранить ясный ум до старости

Директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Алексей Москалев посоветовал добавить в рацион больше специй, чтобы замедлить старение мозга. Этот и другие неочевидные методы сохранить ясный ум до старости он назвал в интервью KP.RU.

© Lenta.ru

По словам Москалева, наиболее эффективные методы заботы о мозге включают типичные рекомендации врачей: умеренные физические нагрузки, здоровый сон и минимизация стресса. Однако чтобы усилить эффект, к этому списку можно добавить менее известные приемы. Например, эксперт посоветовал чаще нагружать мозг различными задачами, играть в шахматы, решать головоломки, знакомиться с людьми, путешествовать.

Постановка перед собой новых, достаточно сложных, но выполнимых задач активирует и тренирует различные области мозга. Это способствует нейропластичности и замедляет неблагоприятные возрастные изменения Алексей Москалев Директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета

Кроме того, сохранить острый ум и хорошую память помогает диета, считает Москалев. По его словам, ягоды, капуста, острый красный перец и другие специи богаты веществами, которые уменьшают воспаление и подавляют механизмы старения. Специалист посоветовал регулярно есть орехи и жирные сорта рыбы, так как они полезны для мозга и улучшают память.

Еще одним неочевидным способом улучшить работу мозга Москалев назвал цифровой детокс. Ученый отметил, что необязательно надолго отказываться от гаджетов, достаточно не пользоваться ими за два часа до сна и во время встреч с родственниками и друзьями.

Ранее врач-невролог Галина Чудинская рассказала, что память может существенно ухудшиться из-за дефицита гормонов. По ее словам, при нехватке гормонов щитовидной железы и половых гормонов ухудшается работа клеток головного мозга.