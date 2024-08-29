Как обезопасить себя от попадания в организм пестицидов

В клубнике из Армении нашли опасные для человека пестициды. Их обнаружили в четырехтонной партии, которую отобрали на проверку 21 августа. В образцах были найдены трифлоксистробин и тебуконазол. Первый фермент влияет на репродуктивность, а другой специалисты относят ко второму классу опасности для человека: он способен разрушить эндокринную систему организма и запрещен в РФ. Можно ли обезопасить себя от попадания в организм пестицидов вместе с плодами, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой.

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По ее словам, пестициды максимально накапливаются в кожуре. Однако их уровень отслеживается. Поэтому обычно в конечном продукте, который поступает на прилавки магазинов, уровень пестицидов не превышает предельно допустимые концентрации.

«Поэтому с точки зрения безопасности те продукты, которые мы покупаем, сертифицированы. На них регламентировано количество пестицидов. Но можно чистить кожуру с плодов, чтобы в организм поступало меньше веществ, используемых для роста и против вредителей», — объяснила эксперт.

Мытье не избавляет от всех химических веществ, которые присутствуют на фруктах, ягодах и овощах, предупредила диетолог. Это касается и арбузов — продуктов, максимально опасных с точки зрения добавления нитратов.

«Считается, что есть арбуз до самой зеленой корочки не стоит. Нужно сделать какой-то отступ, чтобы часть мякоти была еще розовой. Так удастся получить меньше нитратов», — подчеркнула Русакова.

Также важно соблюдать дозу и размеры порции, посоветовала врач. Это также поможет обезопасить себя от концентрации пестицидов и других веществ, которые добавляют при обработке фруктов, овощей или ягод.

«Мытье и замачивание действительно не избавляет от них. Полностью экологичных продуктов, к сожалению, не существует», — сообщила собеседница «ВМ».

Это касается и зелени, которая максимально содержит концентрацию различных химических веществ. Многие замачивают ее в соде и других растворах, но это также не особо эффективно, добавила Русакова.