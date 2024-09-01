Тренер предупредил об опасности плохой растяжки

Тренер по бодибилдингу и диетологии, мастер спорта Владимир Солуянов предупредил об опасности плохой растяжки. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».

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Солуянов заявил, что отсутствие движения убивает организм. Он отметил, что при растяжке вскрываются микрокапиллярные системы в сухожилиях и мышечных тканях, растет кровоток, который питает мышцы. За счет того, что мы меньше двигаемся, мышцы меньше питаются кровью. А хрящи питаются кровью, а также питают кость, — рассказал тренер.

Эксперт добавил, что без питания хрящ начинает разрушаться. По его словам, сначала появляется артрит, затем артроз, потом сустав заменяется на искусственный, а следующий этап — это смерть.

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