Названы четыре привычки доживающих до 100 лет людей

Эксперты назвали четыре привычки, свойственные долгожителям. Следование им оказывает благоприятное воздействие на организм.

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Специалисты выявили четыре привычки, свойственные многим долгожителям. Первая касается рациона, в котором присутствуют в основном фрукты, овощи, а также продукты, богатые белком, рис и пшеница, мясо птицы, рыба, бобовые, красное мясо в умеренном количестве. При этом в блюдах нет переизбытка соли, которая задерживает воду в организме, давящую впоследствии на сосуды.

Также долгожители употребляют мало лекарств. Эксперты поясняют, что в случае, если человек не страдает хроническими заболеваниями, увлекаться медикаментами не рекомендуется: некоторые становятся "костылями" для организма, другие способны вызвать привыкание.

Третья привычка многих долгожителей – полноценный, качественный сон, способствующий стабильности нервной системы, активности мозга, правильному обмену веществ и лучшей концентрации внимания.

Четвертым фактором, влияющим на количество прожитых лет, оказалось место жительства. Как правило, долгожители живут вне больших городов, в местах с хорошей экологией и меньшим количеством факторов стресса. Данные исследования, проведенного специалистами, публикует ScienceAlert.