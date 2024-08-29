Названы четыре привычки доживающих до 100 лет людей

Зарубежные специалисты назвали четыре привычки доживающих до 100 лет людей
Эксперты назвали четыре привычки, свойственные долгожителям. Следование им оказывает благоприятное воздействие на организм.
Специалисты выявили четыре привычки, свойственные многим долгожителям. Первая касается рациона, в котором присутствуют в основном фрукты, овощи, а также продукты, богатые белком, рис и пшеница, мясо птицы, рыба, бобовые, красное мясо в умеренном количестве. При этом в блюдах нет переизбытка соли, которая задерживает воду в организме, давящую впоследствии на сосуды.
Также долгожители употребляют мало лекарств. Эксперты поясняют, что в случае, если человек не страдает хроническими заболеваниями, увлекаться медикаментами не рекомендуется: некоторые становятся "костылями" для организма, другие способны вызвать привыкание.
Третья привычка многих долгожителей – полноценный, качественный сон, способствующий стабильности нервной системы, активности мозга, правильному обмену веществ и лучшей концентрации внимания.
Четвертым фактором, влияющим на количество прожитых лет, оказалось место жительства. Как правило, долгожители живут вне больших городов, в местах с хорошей экологией и меньшим количеством факторов стресса. Данные исследования, проведенного специалистами, публикует ScienceAlert.