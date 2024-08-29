Врач-гериатр рассказал, как помочь пожилым близким

Самое ценное в нашей жизни — время, проведенное с дорогими людьми: любимыми родителями, бабушками и дедушками. В День долголетия, который отмечается 29 августа, врач-гериатр Геронтологического центра «Восточный» Константин Хромов рассказал «Вечерней Москве», как помочь пожилым близким сохранить активность, здоровье и хорошее настроение.

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Главное правило долгожителя начинать заботиться о себе как можно раньше. Правильный образ жизни и полезные привычки, выработанные еще в юности, позволят жить долго и счастливо. Тем не менее, заняться собой никогда не поздно.

Когда человек выходит на пенсию, появляется больше свободного времени, которое можно уделить себе: чаще гулять на свежем воздухе, заниматься любимым хобби, общаться с приятными людьми. А еще своевременно посещать медучреждения, ведь в молодости у нас не всегда находится на это время, — рассказал Константин Хромов.

Не забываем обращаться к врачам

Гериатр напомнил о важности прохождения диспансеризации. Это позволит диагностировать уже имеющиеся заболевания и выявить скрытые.

— Не секрет, что любую болезнь проще вылечить на ранних стадиях. А еще лучше не допустить ее и вовремя проходить диспансеризацию. Вполне возможно, что при таком подходе серьезного врачебного вмешательства не понадобится. Будет достаточно изменить образ жизни, соблюдать диету и принимать назначенные врачом лекарства, чтобы сохранить здоровье на многие годы вперед, — отметил Константин Хромов.

Кстати о диете: по итогам диспансеризации врачи могут скорректировать рацион, если в этом есть необходимость. Имея на руках результаты анализов и исследований, специалисты подберут блюда, которые будут одновременно вкусными и полезными.

— Людям старшего возраста рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые белком, клетчаткой, витаминами. Однако для каждого человека диета составляется индивидуально, в зависимости от потребностей его организма, — продолжил врач-гериатр.

Кроме того, следует внимательно относиться к гигиене полости рта. При необходимости обращаться к стоматологу. Самое главное не заниматься самолечением и следовать рекомендациям врачей.

Ведем активный образ жизни

Каждому, кто хочет жить как можно дольше, необходимо поддерживать активность. Причем и физическую, и умственную, и социальную. Именно такое сочетание имеет наибольший эффект, позволяющий держать организм в тонусе.

— Каждый может подобрать тот вид спорта, который ему нравится и посилен. Танцы, гимнастика, северная ходьба — все это приносит пользу, главное не перенапрягаться. Занятия физкультурой поддерживают здоровье дыхательной и сердечно-сосудистой систем, укрепляют мышцы, заряжают бодростью. Также это является профилактикой когнитивных нарушений, ведь одна из причин подобных патологий — нарушение работы сосудов мозга. Поддержать ясность ума способны и интеллектуальные игры: шашки, шахматы, домино и множество других. Кстати, играть и заниматься физкультурой можно с родными, друзьями и знакомыми. Ведь вместе веселее, — отметил врач.

Во многих регионах есть отдельные проекты для людей «серебряного» возраста. Например, в столице работает проект «Московское долголетие», где можно выбрать занятие из более чем 40 направлений: от лекций в вузах и живописи до футбола и гребли на сапах. Только для развития когнитивных функций — памяти, внимания, восприятия и интеллекта в проекте «Московское долголетие» существуют специальные программы: ментальная арифметика, интеллектуальные игры и другие. Открыто 134 современных центра московского долголетия. Записать своего старшего родственника можно в пару кликов на портале mos.ru. Занятия проекта положительно влияют на здоровье участников — как физическое, так и психологическое, что неоднократно доказано исследованиями.

Делаем сами

Пожилым людям необходимо как можно дольше поддерживать навыки самообслуживания, заниматься бытом. Если привычные бытовые дела в силу возраста вызывают сложности, на помощь могут прийти современные гаджеты. При этом важно, чтобы близкие создали условия, облегчающие ведение быта, а не делали все за старшего родственника.

— Допустим, бабушка привыкла мыть полы тряпкой, сильно согнувшись. В этом случае стоит приобрести удобную швабру, чтобы снизить нагрузку на спину и колени. Приготовление блюд упростит современная техника: миксеры, мультиварки. Если ей трудно дотянуться до верхней полки, переместите расположенные на ней предметы пониже. Выполняя работу по дому самостоятельно, пожилой близкий не станет чувствовать себя обузой. Наоборот, будет понимать, что полезен и нужен родным. Кроме того, это дополнительная физическая нагрузка, о пользе которой мы уже говорили, — подчеркнул Константин Хромов.

Не стесняемся теплых слов

В заключение гериатр посоветовал родственникам пожилых людей не пренебрегать приятными, добрыми словами, стараться выслушать и не раздражаться по мелочам.