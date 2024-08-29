Сколько нужно ходить, чтобы продлить жизнь

Физиолог Том Йейтс из Университета Лестера (Великобритания) сделал обнадеживающее заявление: всего 10 минут ежедневной ходьбы способны продлить жизнь на целый год. Об этом он рассказал в интервью изданию Daily Mail.

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По словам ученого, особенно заметный эффект от ходьбы наблюдается у людей старше 60 лет.

«Увеличение физической активности приносит пользу всем, но особенно тем, кто ранее вел малоподвижный образ жизни», — отметил Йейтс.

Интересно, что исследования показали, что ходьба более благоприятно сказывается на мужчинах, чем на женщинах. По данным Йейтса, ежедневная получасовая прогулка может увеличить продолжительность жизни женщины в среднем на 16 месяцев, тогда как для мужчин этот показатель достигает почти 2,5 года.

«Мы не совсем уверены, почему существуют гендерные различия, и нам необходимо провести дополнительные исследования», — добавил физиолог.

Выводы Йейтса основаны на наблюдениях за 40 тысячами женщин и 30 тысячами мужчин, большинство из которых были старше 60 лет. Эти данные подчеркивают важность физической активности для здоровья и долголетия, особенно в пожилом возрасте.