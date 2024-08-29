Психологи разъяснили, почему лениться иногда полезно

Современная жизнь напоминает гонку за флажками. Мир требует от нас постоянной активности, пропагандируется многозадачность, амбициозность и высокая эффективность. Так ли это хорошо? Нет! Психологи в один голос заявляют, что лениться очень полезно для восстановления сил: таким образом организм выбирает для себя безопасный режим работы. Вместе с экспертами корреспондент MIR24.TV разбиралась в «феномене лени».

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Жизнь в условиях дедлайна

Иногда мы не способны защитить себя от собственных же планов. Например, включаем в список желаний всевозможные виды отдыха, которые больше напоминают выполнение задач, а не расслабление. Это сложно назвать заботой о себе, как считает психолог, КПТ-терапевт, ведущий терапевтических групп, кандидат психологических наук Оливия Косс.

Бесконечная гонка за результатами ведет к истощению. Особенно это актуально для женщин, которые в условиях строгих правил и жестких дедлайнов теряют энергию гораздо быстрее, чем мужчины. Когда организм уже измотан, выполнение задач может спровоцировать невротические состояния, которые приведут к тотальному истощению и депрессивному состоянию. Очень важно прислушиваться к себе, ловить такие состояния и устраивать осознанные паузы – замедляться и уединяться.

«Напряжение и расслабление – это цепь химических реакций и веществ. Когда мы отдыхаем, эндокринная система, нервная система и обменные процессы дают сигналы телу и мозгу замедлиться и перезагрузиться. Самый лучший рецепт релаксации – один день полного ничегонеделания. Многим сложно представить себя в таком состоянии. Это воспринимается как лень. Но нужно научиться отличать лень от усталости. Лень – это «я ничего не делал и устал». А усталость – это «я слишком много что-то делал и устал». Полениться, чтобы восполнить силы и перезагрузиться, – можно и нужно», – говорит Оливия Косс.

Эксперт рекомендует выспаться. При нехватке сна нарушается способность организма контролировать уровень глюкозы в крови, снижается иммунитет, повышается риск ожирения из-за недостаточной выработки гормона лептина, вызывающего насыщение, и увеличивается выработка гормона грелина, отвечающего за возникновение чувства голода. Во сне вырабатывается соматотропин – гормон молодости, красоты и здоровья. Чтобы сон был действительно здоровым и исцеляющим, спать нужно в полной темноте, тишине и прохладе.

Другой вид здоровой лени – неспешные и бесцельные прогулки на природе. Если есть возможность, то лучше за городом. Если нет, то хотя бы в ближайшем парке. Важно полностью отключиться от информационного поля, забыть о социальных ролях и просто наблюдать за окружающим миром, слушать птиц, ходить босиком, купаться, греться на солнце. День такого качественного отдыха на природе способны восстановить силы даже лучше, чем неделя на море в лучшем отеле.

«Рекомендую устраивать короткие паузы. В ситуации, когда все вокруг кипит, бурлит, а мысли сбиваются в кучу, очень помогают 10-15-минутные остановки. Остаться наедине с самим собой, выдохнуть, почувствовать свое тело, осознать свои чувства. Такие короткие перерывы помогут подзарядиться», – подчеркнула Оливия Косс.

В романе Гончарова «Обломов» есть два противоположных героя: вечно лежащий на диване Илья Обломов и вечно деятельный Андрей Штольц. «Обломовщина», под которой чаще всего подразумеваются лень и праздный образ жизни, сегодня воспринимается как крайне негативное явление. В современном мире с его невероятным ритмом все стремятся стать «Штольцами», не давая себе передышки или ругая себя за ничегонеделание, рассуждает кандидат психологических наук, основатель института адаптивного интеллекта, разработчик концепции адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Владимир Даль в «Толковом словаре» определяет лень как отвращение от труда. А в «Психологическом словаре» лень – это не только отсутствие трудолюбия, но и получение удовольствия от безделья и праздности. Почему же так происходит?

«Наука не так давно обратила внимание на «феномен лени». Немецкий психолог Эрих Фромм считал, что люди ХХ века стали более пассивными из-за того, что появилась возможность купить не только вещи, но и чужой труд. В нашей жизни – это тоже актуально, поскольку множество процессов за людей делают другие люди или машины: недаром говорят, что лень – двигатель прогресса», – комментирует эксперт.

Большинство достижений было сделано человеком из желания освободить себя и свое время от тех дел, которые ему не нравятся или осложняют ему жизнь. Так, например, химик Миллз, часто проводивший время со своим маленьким внуком, очень не любил менять ему пеленки и создал всем известные памперсы. А британскому микробиологу Флемингу очень не нравилось наводить порядок на рабочем столе. Забытая им чашка, в которой завелась плесень, способная уничтожать бактерии, привела к открытию пенициллина.

Инструменты сохранения баланса между трудом и отдыхом

Лень – это способ организма дать нам различные сигналы. Эти сигналы могут быть призывом к тому, чтобы обратить внимание на свои потребности и желания:

Разобраться в себе. Мы теряем мотивацию тогда, когда не уверены в себе, не видим смысла в своей деятельности или подсознательно понимаем, что двигаемся не туда или делаем не то, что приближает нас к нашим целям. В таких случаях лень становится возможностью прислушаться к себе и понять свои истинные ценности.

Осознать ошибки. Иногда лень помогает взглянуть на себя со стороны и понять, что мы делаем не так. В любимых многими советских мультфильмах «В стране невыученных уроков» и «Вовка в тридевятом царстве» главные герои часто ленились вместо того, чтобы трудиться и познавать новое. Так они оказываются в волшебном мире, где признают свои ошибки и начинают ценить труд, превращаясь из оболтусов и двоечников в прилежных учеников.

Обработать полученную информацию. Ничегонеделание помогает органично познавать мир. В это время наш мозг осмысляет уже полученную информацию, анализирует ее и фиксирует в сознании. Чтобы в его работе не было сбоев, необходимо давать ему время на обработку данных, которые мы ежедневно получаем о мире.

Отдохнуть и перезагрузиться. В Университете Британской Колумбии ученые выяснили, что для выживания мозг вынужден экономить энергию, то есть предрасположенность к лени заложена в нас природой. Во время интенсивных умственных нагрузок он потребляет примерно четверть всей энергии организма, а лень помогает ему восстановиться, защититься от перегрузок и укрепить нейронные связи.

Освободить пространство для новых идей. Многие великие открытия были сделаны учеными в период отдыха: Дмитрий Менделеев увидел таблицу химических элементов во время сна, Архимед сформулировал закон гидростатики, принимая ванну, а Ньютон открыл закон всемирного тяготения, сидя под яблоней.

«Лень и ничегонеделание могут принести нам существенную пользу, если использовать их как инструмент для сохранения баланса между трудом и отдыхом. В этом случае они помогают нам восстанавливать силы, не сходить с намеченного пути и ставить новые благодаря пониманию себя и своих ценностей, а также совершать маленькие и большие открытия, максимально реализуя собственный потенциал», – сказал Валерий Гут.

Лени не существует! Об этом заявляет практикующий психолог, бизнес-тренер, преподаватель института практической психологии Оксана Васько:

«Это либо организм нам намекает о необходимости отдыха, потому что человек загнал себя в конец, либо отсутствие самодисциплины (если с детства у ребенка не было подобных примеров перед глазами), либо значимой для личности мотивации. И лично мое мнение, что чаще это как раз недостаток мотивации. Лениться – это защищаться от навязанных извне правил поведения, ценностей, стереотипов, задач, которые мешают нам быть собой, которые часто приводят к выгоранию».

Организм при помощи лени выбирает для себя безопасный режим работы. Человек может чего-то не делать, что часто воспринимается другими как лень, потому что он не видит в этом особого смысла или не чувствует в себе достаточно сил, чтобы реализовать задуманное, или не хочет делать именно это.

Лень – это естественная пауза, которая дает возможность свериться с самим собой, этакий ключ к понимаю себя. Когда нам говорят, что мы ленимся, то на самом деле человек просто оставляет время и силы для дел, к которым имеет склонность и которые ему по душе. Например, самый популярный сказочный лентяй дурачок Емеля («По щучьему велению») все время ленился. По крайней мере, прочтение этой сказки всегда довольно однозначное – лениться – это плохо.

«Если же читать сказку без предрассудков и предубеждения, мы увидим, что главный герой не прочь был что-то сделать, он просто хотел, чтобы его об этом «ласково просили» или что-то ему взамен дали (мотивация от и мотивация к), а не просто так – иди и работай, спину гни. Вполне себе разумный подход к жизни со здоровым отстаиванием личных границ. Если грамотно (контролируя длительность и без ненужного стыда) пользоваться ленью, то она может привести к новаторским решениям и улучшению психического здоровья», – отметила Оксана Васько.

«День баклушников»

Системный семейный психолог, судьбоаналитик (родолог), эксперт в теме отношений и коммуникации Светлана Антипова рекомендует устраивать «День баклушников». Хотя многие люди относятся к этому отрицательно, считая, что время не должно тратиться впустую, однако эксперт не соглашается с таким подходом.

«Иногда позволять себе «побить баклуши» – это очень важно. Периоды отдыха и расслабления помогают восстановить силы, снять напряжение и стресс. Они дают возможность поразмышлять, взглянуть на привычные вещи под другим углом, обдумать важные решения и даже освободить время для вдохновения», – разъясняет Светлана Антипова.

Слишком активный и интенсивный образ жизни без перерывов может привести к эмоциональному истощению. Поэтому нет нужды чувствовать себя виноватым, когда человек позволяет себе ненадолго отвлечься и ничего не делать. Это естественная и здоровая потребность человека, которую следует удовлетворять. Главное – найти правильный баланс, чтобы время от времени «побить баклуши», не забывая о важных делах!