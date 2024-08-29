Фитнес-эксперты раскрыли способ избавления от стресса с помощью спорта

Фитнес-эксперты раскрыли россиянам способ избавления от стресса с помощью спорта. По их словам, при стрессе у людей снижается мотивация, поэтому важно находить способы ее повышать.

Эксперты предлагают заниматься с тренером, заручиться поддержкой близких, ставить себе цели, а также пользоваться методом «пряника», награждая себя за регулярные тренировки.Начинать занятия специалисты советуют с мягкого фитнеса. Растяжка, йога и плавание - отлично снимают напряжение и расслабляют, добавили они.

Эксперты также рекомендуют не нагружать организм ежедневными тренировками. По их словам, в неделю будет достаточно двух полноценных часовых занятий. к которым следует добавить любую другую физическую активность (прогулки пешком или на велосипеде, подъемы по лестнице, пробежки).