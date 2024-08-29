В Роскачестве объяснили, чем полезен кальмар в рационе

Роскачество: кальмары помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови . Эти морепродукты снижают давление и помогают справиться со стрессом. В них содержится калий, омега-3 жирные кислоты, магний и много других полезных элементов. Кальмары подходят и диабетикам, так как не повышают сахар в крови. Почему еще стоит включить мясо кальмаров в рацион и кому от них лучше воздержаться?

Зачем есть кальмаров

Польза для сердца и сосудов

В 100 граммах мяса кальмара много калия — 300 мг. Это 10% от нормы в день, отметили . Он помогает снизить давление и уменьшает риск инсультов.

А ещё в кальмарах есть омега-3 жирные кислоты. Они снижают «плохой» холестерин в крови, поэтому в медицине морепродукт используют для изготовления соответствующих лекарств.

А еще ферменты кальмаров используют для создания противовоспалительных и противораковых лекарств.

Польза для нервов

В кальмарах есть магний. Он помогает справляться со стрессом и лучше спать. Кроме того, морепродукт богат витамином B12, который нужен для здоровья нервной системы.

Защита от старения

В кальмарах много антиоксидантов — селена и витамина Е. Они защищают клетки от старения.

Селен ещё необходим для волос, ногтей и щитовидной железы.

Защита от диабета

Кальмары полезны при диабете. В них есть витамин В3, который помогает контролировать сахар в крови.

У кальмаров низкий гликемический индекс — всего 5 единиц. Это значит, что они не повышают резко сахар в крови.

Кому нельзя кальмаров

Кальмары противопоказаны при аллергии на рыбу и морепродукты. Также нужно быть осторожнее людям, которые принимают лекарства на постоянной основе — лучше спросите у врача, можно ли вам есть морепродукт.

Ранее биохимик Станислав Шереметьев подробнее рассказывал, какие продукты нужно исключить при сезонной аллергии, чтобы облегчить её симптомы.