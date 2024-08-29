Кардиолог рассказал о негативном влиянии спорта на сердце

Самарский кардиолог Александр Додонов подчеркнул: чрезмерно интенсивные упражнения не защищают сердце от той же ишемии.
- Нередко они могут даже провоцировать проблемы с органом, когда потребность миокарда в кислороде не соответствует его доставке кровью, - рассказал врач ИА sovainfo.ru.
Также он объяснил, почему не стоит пытаться "накачать" сердце:
- При занятиях спортом возникает гипертрофия миокарда, то есть мышца органа увеличивается в размере. В то же время это не приводит к улучшению кровоснабжения. Ранее мы писали, что 80 % россиян заботятся о здоровье своего сердца.