Врач назвал пять летних привычек, которые усугубляют проблемы с ногами

Некоторые факторы образа жизни в летние месяцы могут спровоцировать варикозное расширение вен, приводящее к болям, воспалению и тяжести в ногах. Медицинский директор одной из британских клиник Марк Брэтби предупредил о пяти распространённых летних привычках, которые могут усугубить проблемы с ногами.

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Длительное воздействие тепла. Высокие температуры могут вызвать расширение вен, затрудняя обратный ток крови к сердцу.

Чтобы справиться с жарой, рекомендуется искать тень, использовать вентиляторы и свести к минимуму длительное пребывание на солнце. Выбор лёгкой, дышащей одежды также может творить чудеса, снижая температуру тела.

Обезвоживание. Недостаток жидкости приводит к загущению крови, что может ухудшить симптомы варикозного расширения вен.

Длительное пребывание в сидячем положении. Это может оказать дополнительное давление на вены, усугубляя варикозное расширение вен и усиливая дискомфорт. Эксперт посоветовал делать перерывы, чтобы подвигаться.

Употребление солёной пищи. Это может привести к задержке воды, что увеличивает давление на вены, вызывая ещё больший отёк и дискомфорт.