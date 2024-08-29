Золотые украшения: чем они опасны для мужчин

На протяжении тысячелетий предметы, сделанные из золота считаются признаком состоятельности. Из этого драгоценного металла изготавливали монеты, конную сбрую, детали интерьера и ювелирные украшения. Но учёные предупреждают – контактировать с таким металлом нужно меньше и особенно мужчинам.

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Мужское здоровье

В VI веке в сборнике хадисов – преданиях о словах и действиях Пророка Мухаммеда – говорилось, что носить золотое кольцо мужчинам запрещено. Но с чем связан данный мусульманский закон?

Врачи из частного американского исследовательского Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе обратили внимание на то, что мужчины, не снимающие золотое обручальное кольцо более 10 лет, чаще обращаются за медицинской помощью. Они жалуются на отсутствие эрекции и первичное мужское бесплодие. Объясняется это тем, что со временем драгметалл окисляется и начинает выделять продукты химической реакции. Даже доли миллиграмма оксида золота независимо от пробы нарушают работу мужских половых желез. Получается, что мусульманам об этом было известно ещё давно.

Представители Всеиндийского института гомеопатии также утверждают – золото негативно влияет на здоровье мужчин. Индийские специалисты не рекомендуют носить золотые украшения джентльменам плотного телосложения, страдающим гипертонической болезнью и склонным к депрессиям. Дело в том, что скапливающиеся на коже соли золота проникают через поры в организм, ухудшают состояние стенок кровеносных сосудов и негативное влияют на психологическое восприятие происходящих в жизни событий.

Проблемы с кожей

Учёные из канадского Научно-исследовательского центра сэра Фредерика Бантинга недавно сделали заявление о том что золото токсично. Отдельные химические соединения золота на протяжении долгого времени накапливаются в печени, почках, гипоталамусе и селезёнке. Кроме того, у мужчин, любящих носить золотые украшения, часто развивается контактный дерматит. От этого заболевания страдают и женщины, но представители сильного пола чуть ли не в два раза чаще. Канадские исследователи объясняют это тем, что дамы время от времени украшения всё же снимают или меняют.