Эксперты рассказали, почему стоит ввести в рацион амарантовую муку

Амарант - это однолетнее травянистое растение с соцветиями красного, алого и бордового цветов. Похожие на киноа или на белый мак зернышки имеют легкий ореховый привкус.

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Растение культивировали древние индейцы 8 000 лет назад. На Руси этот продукт знали под названием "щирица". Из перемолотых зерен пекли хлеб.

Чем же полезен продукт?

Изделия из него рекомендуется есть тем, у кого непереносимость глютена. И в целом качественный белок из амарантовой муки легко усваивается за счет высокого содержания лизина.

Биологически активное вещество сквален задерживает процесс старения клеток, укрепляет иммунитет, предотвращает развитие злокачественных образований.

Амарантовая мука богата витаминами группы В и микроэлементами. В их числе калий, кальций, магний, фосфор, железо, цинк.

При всей пользе продукт еще и низкокалориен. А клетчатка в составе быстро утоляет голод и улучшает пищеварение.

Эксперты рекомендуют печь из амарантовой муки блины, оладьи, кексы, хлеб, делать тесто для пельменей и домашней лапши, также ее можно добавлять при изготовлении сырников. Кроме того, продукт советуют использовать для загустения супов и панировки.