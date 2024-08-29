Чеснок может снизить уровень глюкозы и холестерина в крови

Учёные из Юго-Восточного университета в Китае изучили влияние чеснока на уровни липидов и глюкозы в крови у людей. Их исследование опубликовано в журнале Nutrients.

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Эксперты проанализировали множество научных работ с 1997 по 2021 год, в которых изучалось влияние чеснока и других растительных продуктов на кардиометаболическое здоровье. В исследовании приняли участие 1567 добровольцев из разных стран, в том числе и с хроническими заболеваниями, такими как диабет 2 типа и ишемическая болезнь сердца.

Анализ показал, что чеснок способен снизить уровни сахара и холестерина в крови. Авторы предположили, что это может быть связано с аллицином, активным компонентом чеснока, который улучшает кровообращение, обладает антимикробными свойствами и предотвращает накопление жиров в печени.