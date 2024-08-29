Полезные свойства меда и правильные способы его употребления перечислил врач

Стало известно, какими полезными свойствами обладает мед и как правильно его употреблять. О свойствах продукта рассказал РИА «Новости» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

© Мир24

Согласно словам специалиста, данный продукт оказывает обволакивающее действие, а также способствует снижению раздражения слизистых во время кашля и боли в горле. Кроме того, мед повышает иммунитет, поэтому его необходимо употреблять при лечении простудных заболеваний – продукт является вспомогательным средством, однако он не сможет заменить лекарственные препараты.

«Мед – это целая кладовая полезных веществ. Он содержит витамины B2, B3, B5, B6, B9, C, такие микроэлементы, как кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк. Продукт богат антиоксидантами: флавоноидами и органическими кислотами, которые способствуют уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшению воспаления в организме, повышает защитные функции организма. Мед считают пробиотиком, поскольку в его состав лактобациллы и бифидобактерии», – сообщил врач.

Тяжельников отметил, что мед потеряет свои полезные свойства, если добавить его в горячие напитки. Температура жидкости не должна достигать 40 градусов. Эксперт рекомендовал употреблять продукт в свежем виде, либо растворять его в теплых напитках.

Ранее диетолог Полина Журавлева рассказала, в чем польза яблок и какие сорта самые полезные.