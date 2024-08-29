Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов сообщил, что перец чили способствует похудению, так как ускоряет метаболизм.

— К положительным свойствам чили можно отнести наличие фолиевой кислоты, ниацина, бета-каротина, холина, тиамина, пиридоксина, аскорбиновой кислоты и рибофлавина. Он является источником минеральных веществ, среди них: железо, фосфор, марганец, цинк и кальций. Его употребление повышает устойчивость к стрессу, увеличивает болевой порог, стимулирует аппетит, нормализует работу пищеварительной системы и ускоряет метаболизм, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, чили способствует улучшению работы мозга и печени, нормализует кровообращение и воздействует на иммунитет. В минимальных количествах его следует есть людям, которые страдают бессонницей, аллергией, простудой, атеросклерозом, астмой, эпилепсией и гепатитом.

Однако употребление его в больших количествах может вызывать рефлюкс кислоты и нарушения в работе ЖКТ.

Некоторые продукты, которые стоят на полках магазинов в разделе «правильное питание», могут мешать процессу похудения из-за обилия сахара и консервантов. Об этом рассказала врач-эндокринолог Дарья Хайкина.