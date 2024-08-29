Можно ли сделать белый рис полезнее для здоровья

Рис используется в кухнях всех стран мира. При этом жители Австралии, например, предпочитают брать белый рис вместо коричневого. Но в чём между ними разница и что нужно знать об этом продукте?

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Цельное семя риса состоит из нескольких частей. Это «шелуха», «отруби», «зародыш», «эндосперм». У коричневого риса удаляется только первый слой, а остальные остаются нетронутыми. При этом у белого риса дополнительно убираются отруби и зародыши.

В коричневом рисе за счёт сохранения отрубей и зародышей остаётся больше магния, фосфора, калия, витаминов группы В (ниацина, фолиевой кислоты, рибофлавина и пиридоксина), железа, цинка и клетчатки. Также в нём больше оризанолов и фенольных соединений с антиоксидантным действием.

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Белый рис тоже содержит витамины, минералы и немного клетчатки. Кроме того, в нём мало жира и соли, нет глютена.

По количеству калорий и общему уровню углеводов белый и коричневый рис равны.

Некоторые исследования показывают, что употребление большего количества белого риса связано с более высоким риском возникновения диабета 2 типа. Однако сложно понять, чем это объясняется: самим рисом или другими факторами.

Коричневый рис имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с белым. То есть он медленнее повышает уровень сахара в крови. Однако это сильно варьируется в зависимости от вида риса. Белый рис имеет средний и высокий гликемический индекс.

При этом есть определённые типы белого и коричневого риса с низким гликемическим индексом. Также можно снизить этот индекс при помощи нагревания, а затем охлаждения риса. Благодаря этому процессу часть доступных углеводов преобразуется в резистентный крахмал, который работает как пищевое волокно.

Кроме того, вкус и текстура у белого и коричневого риса разные. Белый рис отличается более мягкой текстурой и более мягким, нейтральным вкусом. У коричневого риса более ореховый вкус, более жевательная текстура.

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