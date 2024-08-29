Врач рассказала, как проводить выходные, чтобы нормально вставать на работу

На выходных хочется выспаться, но эффект от пересыпа не ощущается. Медики утверждают, что вредны не только недосып, но и пересып.

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И.о. заведующей амбулаторно-поликлинического отделения №1.1., 1.2. ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева» Милена Сайфуни рассказала, как правильно отдыхать, чтобы на работу вставать свежим.

Она отметила в беседе с Тульской службой новостей, что основой правильного отдыха является смена деятельности.

Если вы работаете в душном офисе, вам нужно выйти и прогуляться. Десять тысяч шагов ежедневно – профилактика многих заболеваний. Большие физические нагрузки – повод после работы отдохнуть, почитать книгу, разгадать кроссворды, добавила она.

Телевизор и гаджеты – информационный мусор, который засоряет голову. Рекомендованное время с ними – 10-15 минут в день. Тем, кто работает за компьютером, каждые 30-40 минут нужно отрываться и работать глазами, смотря поочередно вблизь и вдаль. Если вы во время рабочего дня практически не отрываетесь от компьютера, забудьте о гаджетах в свободное время, подчеркнула эксперт.

Спать и есть надо уметь. Спать следует не менее 6-7 часов, желательно в проветриваемом помещении, с ортопедической подушкой. В дни отдыха можно позволить себе лениться, но не все время в кровати. Если в будние дни вы встаете в 8 утра, в выходные вставайте на час-полтора позже. Переедать и злоупотреблять энергетиками не стоит, пояснила врач.

Для бодрости утром ешьте сложные углеводы — творог, яйца. На обед – овощи и белковые продукты, сложные углеводы в виде гарниров. На ужин – овощи и белковые продукты. Исключите кисломолочные продукты, которые могут перевариваться всю ночь, советует специаилст.

На выходных и в отпуске нужно сочетать активность и покой. Идеальная суббота — это полезный завтрак, поездка на велосипеде с друзьями, хороший обед, чтение книги и легкий полезный ужин, заключила Сайфуни.

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